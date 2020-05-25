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Стартовал прием заявок на премии и гранты Тульской области в сфере науки и техники

Стартовал прием заявок на премии и гранты Тульской области в сфере науки и техники

Заявки на конкурсы принимаются до 30 июня.

Министерство промышленности и науки Тульской области проводит конкурсы работ на соискание премий в сфере науки и техники имени Б. С. Стечкина, имени К. Д. Ушинского и имени Е. Н. Сабинина.

В них могут принять участие граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся авторами и (или) членами авторского коллектива работ, представленных на соискание премии в порядке, предусмотренном региональным Законом № 362-ЗТО «Об учреждении премий Тульской области в сфере науки и техники».

Кроме того, заявки принимаются на гранты правительства Тульской области в сфере науки и техники. С 2020 года общий объем поддержки проектов составляет 10 млн рублей. Гранты присуждаются в пяти номинациях:

  1. инновационные проекты (предельный размер гранта — 600 000 руб.);
  2. научно-исследовательские проекты (предельный размер гранта — 500 000 руб.);
  3. подготовка и издание научных трудов, оформление заявок на получение патента на изобретение, организация и проведение научных конференций и семинаров (предельный размер гранта — 200 000 руб.);
  4. разработки и исследования в области композитных материалов (предельный размер гранта — 400 000 руб.).
  5. проекты молодых ученых (предельный размер гранта — 300 000 руб.).

Участвовать в конкурсе могут юридические или физические лица, самостоятельно осуществляющие, в том числе наряду с другими видами деятельности, научную, научно-техническую и инновационную деятельность, ее финансирование и управление ею.

Заявки на конкурсы принимаются до 30 июня.

Подробная информация на сайте министерства промышленности и науки (здесь) Тульской области или по телефону 24-51-04 (доб. 30-15, 30-19).

 

 
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