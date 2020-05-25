На ул. Луначарского в Туле сбили велосипедиста

Фото предоставлено очевидцем происшествия.

Пострадавшего госпитализировали с ушибами и травмой головы.

Вечером 24 мая на ул. Луначарского в Туле легковой автомобиль Daewoo Nexia под управлением 22-летнего водителя сбил велосипедиста. Пострадавшего госпитализировали в Ваныкинскую больницу с травмой головы и ушибами тела.

Как рассказали Myslo в региональной Госавтоинспекции, по предварительной информации, в момент наезда 20-летний велосипедист выезжал на дорогу с прилегающей территории.