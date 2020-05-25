Фото предоставлено очевидцем происшествия.
На ул. Луначарского в Туле сбили велосипедиста
Пострадавшего госпитализировали с ушибами и травмой головы.
Вечером 24 мая на ул. Луначарского в Туле легковой автомобиль Daewoo Nexia под управлением 22-летнего водителя сбил велосипедиста. Пострадавшего госпитализировали в Ваныкинскую больницу с травмой головы и ушибами тела.
Как рассказали Myslo в региональной Госавтоинспекции, по предварительной информации, в момент наезда 20-летний велосипедист выезжал на дорогу с прилегающей территории.
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