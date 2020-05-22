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Тульская лодочная станция на Пролетарской набережной готова к открытию навигации
Фото ГУ МЧС.

Тульская лодочная станция на Пролетарской набережной готова к открытию навигации

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам проинспектировали базу стоянки судов на реке Упа.

Как сообщили в региональном МЧС, инспекторы ГИМС провели освидетельствование базы стоянки судов на Пролетарской набережной, где летом туляков катают на речном трамвайчике. 

Инспекторы проверили наличие спасательных средств, целостность мостиков, документы,  разрешающие прокат судов и договор водопользования. База прошла проверку успешно.

Напомним, в этом году речной трамвайчик откроет свой пятый сезон. 

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