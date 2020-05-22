Фото ГУ МЧС.
Тульская лодочная станция на Пролетарской набережной готова к открытию навигации
Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам проинспектировали базу стоянки судов на реке Упа.
Как сообщили в региональном МЧС, инспекторы ГИМС провели освидетельствование базы стоянки судов на Пролетарской набережной, где летом туляков катают на речном трамвайчике.
Инспекторы проверили наличие спасательных средств, целостность мостиков, документы, разрешающие прокат судов и договор водопользования. База прошла проверку успешно.
Напомним, в этом году речной трамвайчик откроет свой пятый сезон.
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