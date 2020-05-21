За драку в чернской «Чернике» местный житель отсидит 4,5 года
Мужчина избил посетителя кафе бейсбольной битой и нанёс ему тяжёлые повреждения.
Чернский районный суд огласил приговор местному жителю за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Установлено, что вечером 1 декабря прошлого года мужчина поссорился с посетителем кафе «Черника» – в качестве аргумента в споре он использовал бейсбольную биту и нанёс своему оппоненту тяжёлые повреждения.
Суд признал злоумышленника виновным и приговорил к 4,5 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года. Приговор не вступил в законную силу.
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