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За драку в чернской «Чернике» местный житель отсидит 4,5 года

За драку в чернской «Чернике» местный житель отсидит 4,5 года

Мужчина избил посетителя кафе бейсбольной битой и нанёс ему тяжёлые повреждения.

Чернский районный суд огласил приговор местному жителю за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Установлено, что вечером 1 декабря прошлого года мужчина поссорился с посетителем кафе «Черника» – в качестве аргумента в споре он использовал бейсбольную биту и нанёс своему оппоненту тяжёлые повреждения.

Суд признал злоумышленника виновным и приговорил к 4,5 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года. Приговор не вступил в законную силу.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:36 0
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Тульская областьЧернский район

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