Житель Тульской области изготовил более килограмма взрывчатки

Изображение Frank Winkler с сайта Pixabay.

Мужчину приговорили к 3,5 годам колонии и оштрафовали на 105 тысяч рублей.

В Щекино суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Тепло-Огаревского. Ему вменялись ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 223.1, и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатого вещества, изготовление взрывчатого вещества).

В ходе судебного следствия установлено, что мужчина незаконно хранил дома оружие и боеприпасы. Сотрудники полиции изъяли их 5 декабря прошлого года.

«При этом взрывчатое вещество массой более 1 кг было им самостоятельно незаконно изготовлено», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Суд назначил фигуранту 3,5 года колонии общего режима и оштрафовал на 105 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.