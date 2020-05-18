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Житель Тульской области изготовил более килограмма взрывчатки
Изображение Frank Winkler с сайта Pixabay.

Житель Тульской области изготовил более килограмма взрывчатки

Мужчину приговорили к 3,5 годам колонии и оштрафовали на 105 тысяч рублей.

В Щекино суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Тепло-Огаревского. Ему вменялись ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 223.1, и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатого вещества, изготовление взрывчатого вещества).
 
В ходе судебного следствия установлено, что мужчина незаконно хранил дома оружие и боеприпасы. Сотрудники полиции изъяли их 5 декабря прошлого года.
 
«При этом взрывчатое вещество массой более 1 кг было им самостоятельно незаконно изготовлено», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Суд назначил фигуранту 3,5 года колонии общего режима и оштрафовал на 105 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
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