В Тульской области для колонии-поселения купили зерноуборочный комбайн

Фото пресс-службы УФСИН России по ТО

В этом году планируют убирать яровой ячмень и озимую пшеницу.

Для колонии-поселения № 8, которая находится в поселке Бородинский, приобрели зерноуборочный комбайн. 7,5 млн рублей на покупку новой сельскохозяйственной техники были выделены в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы 2018−2026 годы».

«Новая техника позволит своевременно ежегодно проводить уборку зерновых культур силами учреждения, без привлечения сторонних организаций. В 2020 году планируется убрать яровой ячмень на площади 300 Га, озимую пшеницу на площади 220 Га, общая площадь уборки составит 520 Га», — сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

Работы с использованием сельскохозяйственной техники будут проводиться с привлечением трудоустроенных на сельскохозяйственных объектах осужденных.