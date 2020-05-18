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В Тульской области для колонии-поселения купили зерноуборочный комбайн
Фото пресс-службы УФСИН России по ТО

В Тульской области для колонии-поселения купили зерноуборочный комбайн

В этом году планируют убирать яровой ячмень и озимую пшеницу.

Для колонии-поселения № 8, которая находится в поселке Бородинский, приобрели зерноуборочный комбайн. 7,5 млн рублей на покупку новой сельскохозяйственной техники были выделены в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы 2018−2026 годы».
 
«Новая техника позволит своевременно ежегодно проводить уборку зерновых культур силами учреждения, без привлечения сторонних организаций. В 2020 году планируется убрать яровой ячмень на площади 300 Га, озимую пшеницу на площади 220 Га, общая площадь уборки составит 520 Га», — сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области.
 
Работы с использованием сельскохозяйственной техники будут проводиться с привлечением трудоустроенных на сельскохозяйственных объектах осужденных.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:29 +4
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Место
Тульская областьБородинский

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