На трассе в Заокском районе произошло массовое ДТП

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

К счастью, в дорожно-транспортном происшествии обошлось без пострадавших.

Поздно вечером 15 мая на 114-м км автодороги М-2 «Крым» (Заокский район) произошло ДТП с участием четырех автомобилей. По предварительной информации, аварию спровоцировал 57-летний водитель Mercedes.

Предполагается, что мучжина совершил касательное столкновение с попутным Volkswagen Sharan и Pеugeot. После этого Volkswagen врезался в Kia Sorento.

«В результате ДТП пострадал 55-летний водитель автомобиля Volkswagen Sharan, который после оказания медицинской помощи был отпущен домой», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.