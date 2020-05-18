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На трассе в Заокском районе произошло массовое ДТП
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

На трассе в Заокском районе произошло массовое ДТП

К счастью, в дорожно-транспортном происшествии обошлось без пострадавших.

Поздно вечером 15 мая на 114-м км автодороги М-2 «Крым» (Заокский район) произошло ДТП с участием четырех автомобилей. По предварительной информации, аварию спровоцировал 57-летний водитель Mercedes.
 
Предполагается, что мучжина совершил касательное столкновение с попутным Volkswagen Sharan и Pеugeot. После этого Volkswagen врезался в Kia Sorento.
 

«В результате ДТП пострадал 55-летний водитель автомобиля Volkswagen Sharan, который после оказания медицинской помощи был отпущен домой», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:27 +5
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