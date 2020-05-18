В Щекино Chevrolet Cobalt «боднул» супермаркет и повис на дереве

Фото Дмитрия Пыраева

По предварительным данным, «бесправный» водитель иномарки не справился с управлением.

Как сообщили Myslo очевидцы, в 18.15, на ул. Л. Толстого в Щекино водитель Chevrolet Cobalt не справился с управлением.

Машина выехала на тротуар, а затем, «боднув» бампером стену супермаркета, повисла на дереве.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции уточнили, что за рулём иномарки находился 49-летний ранее судимый мужчина. Он не имеет водительского удостоверения и отказался от медосвидетельствования. В результате аварии никто не пострадал.