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Дебош в тульском кафе Tom Sawyer: уголовное дело направлено в суд
Кадр из видео

Дебош в тульском кафе Tom Sawyer: уголовное дело направлено в суд

28-летний житель Московской области обвиняется сразу по нескольким статьям УК РФ.

Сотрудники СУ СК России по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Подмосковья Руслана С., устроившего дебош в кафе Tom Sawyer. Мужчина обвиняется по нескольким статьям УК РФ, среди которых – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Побои», «Хулиганство» и другие.

Напомним, 3 ноября прошлого года пьяный мужчина устроил потасовку в кафе на Пролетарской набережной. Прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии не смогли должным образом отреагировать на происходящее, и впоследствии были уволены. В результате драки пострадали несколько посетителей заведения, а само кафе понесло материальный ущерб.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд. Подробности этой истории читайте в нашем сюжете.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:47 +1
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