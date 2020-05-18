новости
новости
Регистрация
На ул. Станиславского в Туле Lada Priora сбила женщину

На ул. Станиславского в Туле Lada Priora сбила женщину

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

Вечером 15 мая на ул. Станиславского в Туле легковой автомобиль Lada Priora сбил 55-летнюю женщину. В момент ДТП за рулем авто находился 19-летний молодой человек.
 
«По предварительной информации, пострадавшая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
 
В результате ДТП женщина получила различные травмы и была госпитализирована.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:12 0
Другие статьи по темам
Событие
дтпгибдддпсавтоаварияпроисшествия
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области для колонии-поселения купили зерноуборочный комбайн
В Тульской области для колонии-поселения купили зерноуборочный комбайн
ТМК запустил онлайн-сервис доставки молочной продукции
ТМК запустил онлайн-сервис доставки молочной продукции
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.