На ул. Станиславского в Туле Lada Priora сбила женщину
ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.
Вечером 15 мая на ул. Станиславского в Туле легковой автомобиль Lada Priora сбил 55-летнюю женщину. В момент ДТП за рулем авто находился 19-летний молодой человек.
«По предварительной информации, пострадавшая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В результате ДТП женщина получила различные травмы и была госпитализирована.
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