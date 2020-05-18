На ул. Станиславского в Туле Lada Priora сбила женщину

Вечером 15 мая на ул. Станиславского в Туле легковой автомобиль Lada Priora сбил 55-летнюю женщину. В момент ДТП за рулем авто находился 19-летний молодой человек.

«По предварительной информации, пострадавшая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В результате ДТП женщина получила различные травмы и была госпитализирована.