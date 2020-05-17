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В Туле полицейские разыскивали пропавшего 4-летнего мальчика

В Туле полицейские разыскивали пропавшего 4-летнего мальчика

Ребенок пропал, пока его мама стояла в очереди в магазине.

Сегодня, 17 мая, в 14.00 в дежурную часть отдела полиции «Криволученский» обратилась молодая женщина, которая сообщила о пропаже четырехлетнего сына. Женщина пояснила, что около 13.00 она стояла в очереди в продовольственном супермаркете по улице Металлургов и не заметила, как ее сын вышел из магазина. В течение часа она пыталась самостоятельно найти ребенка, но потом обратилась за помощью в полицию.
 
- Незамедлительно на поиски пропавшего мальчика был ориентирован весь личный состав отдела полиции, были организованы разыскные мероприятия, в рамках которых обследовались близлежащие дворы, досматривались подъезды, чердаки и подвалы жилых домов, проверялись нежилые и заброшенные здания, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
В 15.00 в дежурную часть отдела полиции позвонила продавец одной из торговых палаток и сообщила, что видит на улице одиноко гуляющего маленького мальчика.
 
Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции вместе с мамой ребёнка, установили, что это и есть пропавший мальчик.
 
Ребенок пешком преодолел расстояние в несколько километров.
По предварительной информации никаких противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. В настоящее время в отделе полиции проводится проверка всех обстоятельств данного происшествия.
 
Полиция выражает благодарность женщине-продавцу за проявленную бдительность.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:50 +11
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