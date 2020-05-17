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Самый крупный младенец в России: что известно о тульском богатыре
Фотографии предоставлены родственниками Николая Ивановича Голубятова.

Самый крупный младенец в России: что известно о тульском богатыре

Myslo раскопал историю о человеке, который появился на свет в 1950 году и стал самым крупным ребенком в стране.

Сегодня в рубрике «Тульские тайны. Этот день в истории города» наш корреспондент Сергей Гусев написал блог о самом крупном младенце в истории России, который родился в Дубенском районе 70 лет назад. 17 мая 1950 г. в Ново-Павшинской больнице колхозница сельхозартели «Новый путь» 30-летняя Александра Андреевна Голубятова родила сына весом в 8 килограммов. Рост новорожденного составил 61 сантиметр.

Эта новость стала одной из самых читаемых за сегодня. Myslo решил выяснить, как сложилась жизнь тульского богатыря. В соцсетях мы нашли его родственников.

Оказывается, новорожденного звали Николай Иванович Голубятов. До 1990 года он проживал в Туле, потом переехал в деревню Тимофеевка Дубенского района к матери. Работал некоторое время плотником на заводе, а затем — милиционером.

Родился весом в 8 кг и вырос невысоким и слабеньким? Конечно, нет. Милиционером Николай был высоченным! Почти два метра ростом. Вот же настоящий дядя Стёпа! Были и проблемы: например, обувь 47 размера найти в Дубне было непросто.

Тульский богатырь умер 10 января 2011 года в возрасте 60 лет, а его мать Александра Андреевна скончалась 10 февраля 2010 года. Ей был 91 год.

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