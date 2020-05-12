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Туляку придется отвечать за найденный на автозаправке кошелек
Изображение Steve Buissinne с сайта Pixabay.

Туляку придется отвечать за найденный на автозаправке кошелек

Мужчину подозревают в краже 6,5 тыс. рублей.

В тульскую полицию обратился мужчина. Потерпевший заявил, что оставил на автозаправке свой кошелек, а вернувшись, не нашел его. Сумма ущерба составила 6,5 тыс. рублей.
 
В ходе работы полицейские выяснили, что кошелек забрал со стойки оплаты находившийся в том же помещении мужчина.
 
«63-летний неработающий местный житель признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято. В отделе полиции «Криволученский» ведется работа по выяснению деталей случившегося», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:10 0
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