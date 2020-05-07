Фото: стоп-кадр видео.
Момент ДТП с легковушкой, внедорожником и фурой на ул. Рязанской попал на видео
В результате автоаварии, по предварительной информации, обошлось без серьезно пострадавших.
Напомним, вечером 5 мая напротив дома № 46-а по ул. Рязанской в Туле произошло ДТП с участием фуры, внедорожника и легкового автомобиля.
Автоавария попала на камеру видеонаблюдения. Судя по записи, сначала столкнулись легковушка и внедорожник, а затем в последний врезалась фура. От удара внедорожник вылетел с проезжей части.
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