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Момент ДТП с легковушкой, внедорожником и фурой на ул. Рязанской попал на видео
Фото: стоп-кадр видео.

Момент ДТП с легковушкой, внедорожником и фурой на ул. Рязанской попал на видео

В результате автоаварии, по предварительной информации, обошлось без серьезно пострадавших.

Напомним, вечером 5 мая напротив дома № 46-а по ул. Рязанской в Туле произошло ДТП с участием фуры, внедорожника и легкового автомобиля.
 
Автоавария попала на камеру видеонаблюдения. Судя по записи, сначала столкнулись легковушка и внедорожник, а затем в последний врезалась фура. От удара внедорожник вылетел с проезжей части.
 

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:38 +2
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