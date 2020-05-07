Момент ДТП с легковушкой, внедорожником и фурой на ул. Рязанской попал на видео

Фото: стоп-кадр видео.

В результате автоаварии, по предварительной информации, обошлось без серьезно пострадавших.

Напомним , вечером 5 мая напротив дома № 46-а по ул. Рязанской в Туле произошло ДТП с участием фуры, внедорожника и легкового автомобиля.

Автоавария попала на камеру видеонаблюдения. Судя по записи, сначала столкнулись легковушка и внедорожник, а затем в последний врезалась фура. От удара внедорожник вылетел с проезжей части.