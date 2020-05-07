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Владимир Путин наградил тульских оружейников за создание уникальных реактивных снарядов
Фото splav.org.

Владимир Путин наградил тульских оружейников за создание уникальных реактивных снарядов

Награду получил коллектив разработчиков НПО «СПЛАВ» за создание 300-миллиметровых управляемых снарядов для реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ №306 «О присуждении Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в 2020 году».

В области создания вооружения и военной техники премии удостоены: 

  • главный конструктор направления систем навигации и управления акционерного общества «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» имени А. Н. Ганичева» Олег Григорьевич Борисов;
  • директор по техническому перевооружению – главный технолог акционерного общества «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» имени А. Н. Ганичева» Юрий Анатольевич Иванов;
  • начальник лаборатории – заместитель начальника отдела акционерного общества «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» имени А. Н. Ганичева» Андрей Эдуардович Никонов;
  • заместитель главного конструктора направления систем навигации и управления акционерного общества «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» имени А. Н. Ганичева» Игорь Павлович Петров. 

Коллектив разработчиков отмечен за разработку 300-миллиметровых управляемых снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Они созданы в результате глубокой модернизации РСЗО «Смерч». Новая система обладает повышенной дальностью и точностью стрельбы. Кроме того, в «Торнадо-С» можно вводить индивидуальное полетное задание для каждого отдельного снаряда. Система предназначена для поражения живой силы, техники, неподвижных и движущихся одиночных и групповых объектов.

Награжденных поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:13 +1
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