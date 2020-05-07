Владимир Путин наградил тульских оружейников за создание уникальных реактивных снарядов

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Президент РФ Владимир Путин подписал Указ №306 «О присуждении Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в 2020 году».

В области создания вооружения и военной техники премии удостоены:

главный конструктор направления систем навигации и управления акционерного общества «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» имени А. Н. Ганичева» Олег Григорьевич Борисов;

директор по техническому перевооружению – главный технолог акционерного общества «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» имени А. Н. Ганичева» Юрий Анатольевич Иванов;

начальник лаборатории – заместитель начальника отдела акционерного общества «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» имени А. Н. Ганичева» Андрей Эдуардович Никонов;

заместитель главного конструктора направления систем навигации и управления акционерного общества «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» имени А. Н. Ганичева» Игорь Павлович Петров.

Коллектив разработчиков отмечен за разработку 300-миллиметровых управляемых снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Они созданы в результате глубокой модернизации РСЗО «Смерч». Новая система обладает повышенной дальностью и точностью стрельбы. Кроме того, в «Торнадо-С» можно вводить индивидуальное полетное задание для каждого отдельного снаряда. Система предназначена для поражения живой силы, техники, неподвижных и движущихся одиночных и групповых объектов.

Награжденных поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.