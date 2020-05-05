В Туле фура жестко «догнала» внедорожник

Фото предоставлены очевидцем

После столкновения последний перелетел на другую сторону дороги и врезался в легковушку.

Как сообщил Myslo очевидец, вечером 5 мая напротив дома 46-А по ул.Рязанской в Туле произошло ДТП с участием фуры, внедорожника и легкового автомобиля.

По предварительной информации, сначала из-за несоблюдения безопасной дистанции большегруз врезался во внедорожник. После столкновения последний перелетел на другую сторону дороги и столкнулся с легковушкой.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.