Фото предоставлены очевидцем
В Туле фура жестко «догнала» внедорожник
После столкновения последний перелетел на другую сторону дороги и врезался в легковушку.
Как сообщил Myslo очевидец, вечером 5 мая напротив дома 46-А по ул.Рязанской в Туле произошло ДТП с участием фуры, внедорожника и легкового автомобиля.
По предварительной информации, сначала из-за несоблюдения безопасной дистанции большегруз врезался во внедорожник. После столкновения последний перелетел на другую сторону дороги и столкнулся с легковушкой.
На данный момент информации о пострадавших не поступало. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02 (WhatsApp)
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