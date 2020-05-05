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В Туле фура жестко «догнала» внедорожник
Фото предоставлены очевидцем

В Туле фура жестко «догнала» внедорожник

После столкновения последний перелетел на другую сторону дороги и врезался в легковушку.

Как сообщил Myslo очевидец, вечером 5 мая напротив дома 46-А по ул.Рязанской в Туле произошло ДТП с участием фуры, внедорожника и легкового автомобиля.
 
По предварительной информации, сначала из-за несоблюдения безопасной дистанции большегруз врезался во внедорожник. После столкновения последний перелетел на другую сторону дороги и столкнулся с легковушкой.
 
На данный момент информации о пострадавших не поступало. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
 
 
 

Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02 (WhatsApp)

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:58 +4
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