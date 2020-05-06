«Меценат Тульской области» Дмитрий Босов совершил самоубийство на Рублевке

Дмитрий Босов родился в 1968 году в Барнауле, в 1991 году закончил МГТУ им. Баумана. После института занялся торговлей, но уже к середине 1990-х стал акционером Красноярского алюминиевого завода с Борисом (Бидзиной) Иванишвили. С 1997 до 2000 год входил в совет директоров завода, в 2000 году основал группу «Аллтек».

По данным «Коммерсанта», предсмертная записка рядом с телом не найдена, но обнаружен наградной пистолет «Глок» от МВД Абхазии. Судмедэксперты установят, находился ли в состоянии алкогольного или наркотического опьянения перед смертью Дмитрийй Босов.

6 мая тело 52-летнего миллиардера Дмитрия Босова было обнаружено в его доме в селе Усово. Установлено, что вошедший апреле 2020 года в российский Forbes с состоянием в $1,1 млрд бизнесмен покончил с собой. По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются причины его самоубийства, сообщат ТАСС .

В апреле компании Босова был уволен давний партнер бизнесмена, председателя правления УК «Востокуголь» и члена совета директоров УК «Сибантрацит» Александра Исаева за злоупотребления и хищения.

После этого стало известно об остановке из-за коронавируса проекта, который продвигал лично Босов — строительство Северомуйского тоннеля-2, он должен был увеличить пропускную способность БАМа, прежде всего по углю. Компании хотели вложить в проект 60 млрд рублей в обмен на приоритетный доступ к экспорту угля по БАМу.

В феврале «Востокуголь» начал закрывать проект «Востокуголь-Диксон» на Таймыре – к компании возникли претензии у Росприроднадзора из-за добычи угля на арктическом полуострове.

В конце 2019 года компании начали испытывать проблемы с выплатами кредиторам. Иски к «Сибантрациту» подали «Новотранс», РЖД, Федеральная грузовая компания и Федеральная пассажирская компания.

В начале мая стало известно, что иск лично к Босову подал бывший гендиректор американского проекта легальной марихуаны. В этот рынок Босов вложил порядка $160 млн, утверждается в иске.

Дмитрий Босов – участник хоккейной лиги. В 2016 году он выступал в команде «Сборная НХЛ», противником которой были «Звёзды Ночной хоккейной лиги», в составе которой были Алексей Дюмин и Владимир Путин. «Сибантрацит» был в числе спонсоров НХЛ.