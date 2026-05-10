Фото: администрация Тулы

Вечером 9 мая в центре Тулы состоялся концерт, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Илья Беспалов поздравил всех присутствующих с праздником и подчеркнул, что День Победы – главный праздник в стране:

– Благодаря храбрости и самоотверженности туляков в годы Великой Отечественной войны удалось отстоять столицу нашей Родины. Мы должны хранить память об этом подвиге и предавать ее потомкам.

В честь праздника глава администрации города спел вместе с туляками песню «День Победы».