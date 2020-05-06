Погода в Туле 7 мая: гроза, ветер и небольшие осадки

Фото из архива MySlo

Синоптики обещают низкое давление и до 22 градусов тепла.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе сохранится облачность с прояснениями.

Кратковременный дождь (до 1 мм за сутки), местами гроза. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от 7 до 12 градусов тепла, днём – от +17 до +22. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.