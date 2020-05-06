Фото из архива MySlo
Погода в Туле 7 мая: гроза, ветер и небольшие осадки
Синоптики обещают низкое давление и до 22 градусов тепла.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе сохранится облачность с прояснениями.
Кратковременный дождь (до 1 мм за сутки), местами гроза. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью – от 7 до 12 градусов тепла, днём – от +17 до +22. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.
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