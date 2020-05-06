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В честь Дня Победы над Тулой пролетят пять истребителей
Фото: pixabay.com

В честь Дня Победы над Тулой пролетят пять истребителей

А вечером небо над городом озарится праздничным салютом.

На сайте Министерства обороны запустили интерактивную карту. На ней отмечены города, в которых прогремит салют и пролетят самолеты.

Судя по этой карте, туляки смогут увидеть в небе пять истребителей. Также в городе запустят праздничный салют из 12 артиллерийских орудий и 2 салютных установок.

Напомним, в День Победы военнослужащие произведут праздничные артиллерийские салюты в Туле. Сообщается, что расчетами будет сделано по 30 залпов. Артиллерийский салют начнется в 22.00 по местному времени и продолжится 10 минут.

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Автор: Валерия Дьячкова
вчера, в 22:30 +3
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