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Полиция перекрыла въезды в Кондуки бетонными блоками
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Полиция перекрыла въезды в Кондуки бетонными блоками

Согласно указу губернатора, территория Романцевских гор закрыта для посещений. Несмотря на это, желающих попасть туда слишком много.

5 мая на территории природно-антропогенного рекреационного комплекса «Романцевские горы» в деревне Кондуки организовано дежурство мобильных групп, в которые входят участковые уполномоченные, сотрудники ППС, ГИБДД, представители администрации Узловского района и Росгвардии.

Полицейские разъясняют желающим здесь отдохнуть, что согласно указу губернатора Тульской области природный объект внесён в перечень территорий общественных пространств, посещение которых временно запрещено в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, созданы препятствия с помощью распашки земли и установки на въездах бетонных блоков.

К гражданам, нарушившим установленные запреты, правоохранительные органы будут применять меры в соответствии с действующим законодательством.

Подробнее с перечнем общественных мест, которые запрещено посещать в Тульской области, можно ознакомиться здесь.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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