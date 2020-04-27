Туляк Алексей Воробьев снял в Лос-Анджелесе клип про самоизоляцию

Фото: instagram.com/mr.alexsparrow

Это романтическая история о любви в такое непростое время.

Туляк Алексей Воробьев выпустил клип на песню Let's stay home tonight. Съемки проводились на пустынных улицах Лос-Анджелеса. Режиссером истории стал сам Алексей.

– «Давай сегодня останемся дома» — слова этого припева написаны мной больше года назад, когда я даже представить себе не мог, что эта, такая личная для меня фраза, станет символом целого этапа, который мы сейчас проходим с вами вместе…

Я планировал выпустить этот трек в составе своего американского альбома, но видя количество музыкального хайпа, массово возникающего сегодня в мире вокруг карантина и вируса, я решил подготовить его к выпуску прямо сейчас. Потому что я хочу, чтобы понятие «Оставаться дома» ассоциировалось у вас не с коронавирусом, антисептиками и несвободой, а с любовью и удовольствием быть рядом с самыми близкими, — написал Алексей на своей страничке в Instagram.

Отметим, что клип нашего земляка за пару дней набрал почти 2 миллиона просмотров. Кстати, в видеоролике Алексей снял своего верного друга корги Моцарта.