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В тульском Мясново возле гаражного кооператива загорелось поле

В тульском Мясново возле гаражного кооператива загорелось поле

Огонь распространился на большой территории.

В Туле неподалеку от 7-го Полюсного проезда (Мясново) загорелось поле. Пожар случился днем 24 апреля. Огонь распространился на большой территории, дым накрыл находящиеся неподалеку гаражи.

Напомним, в Тульской области с 6 апреля введен особый противопожарный режим. На время его действия действует ряд ограничений:

  • Запрещен въезд в леса, за исключением дорог общего пользования, автомобильного транспорта, кроме специальных транспортных средств, принадлежащих пожарной охране, скорой медицинской помощи, полиции, аварийно-спасательных служб;
  • Запрещено проведение профилактических выжиганий сухой травы, разведение костров в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических, некоммерческих товариществ, полосах отвода лини электропередач, железных и автомобильных дорогах, сжигание мусора.
  • Согласно приказу о введении особого противопожарного режима, главам администраций даны рекомендации по организации наблюдения за противопожарным состояние в населенных пунктах и прилегающих к ним зонах, переводу сил, привлекаемых к тушению пожаров, в режим повышенной готовности, опашке территорий поселений со стороны лесных угодий и полей на ширину не менее 1,4 метра, очистке территорий и т. д.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 14:48 +3
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