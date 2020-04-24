Подписан закон, наделяющий губернатора Тульской области дополнительными полномочиями

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Алексей Дюмин подписал Закон Тульской области «О внесении изменений в статью 81 Закона Тульской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области».



В соответствии с Законом губернатор области наделен полномочием устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении на территории Тульской области режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации регионального или межмуниципального характера.



Кроме того, с учетом особенностей ЧС на территории Тульской области или угрозы ее возникновения во исполнение правил поведения для граждан и организаций, установленных Правительством РФ при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, губернатору области предоставлено право устанавливать дополнительные обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения.