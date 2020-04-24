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В Туле почтили память погибших в Чечне десантников

В Туле почтили память погибших в Чечне десантников

Трагедия произошла 20 лет назад.

В Туле почтили память погибших в Чечне 20 лет назад десантников. Напомним, 23 апреля 2000 года у селения Сержень-Юрт чеченские боевики под командованием иностранцев Абу-Джафара и Абу аль Валида устроили засаду на колонну 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии, возвращавшуюся с железнодорожной станции с запасом материальных средств и горюче-смазочных материалов.

В ходе ожесточенного боя бандиты нанесли огневое поражение двумя группами. Благодаря своей подготовке и умению грамотно действовать в ходе меняющейся сложной обстановки тульские десантники спешились и открыли ответный огонь. Позже к бою подключилась пара вертолетов огневой поддержки Ми-24.

В ходе ожесточенного боя как герои погибли 16 десантников:

  • гв рядовой Базаев Амиран,
  • гв рядовой Бебешев Валерий,
  • гв прапорщик Бояких Виталий,
  • гв младший сержант Гзер Виктор,
  • гв сержант Князев Олег,
  • гв рядовой Кобылкин Александр,
  • гв рядовой Козеев Александр,
  • гв рядовой Корчагин Анатолий,
  • гв рядовой Максимов Эдуард,
  • гв рядовой Молостов Лев,
  • гв рядовой Никитин Анатолий,
  • гв старший лейтенант Пилюгин Дмитрий,
  • гв рядово Семенов Алексей,
  • гв старший прапорщик Семенов Олег,
  • гв рядовой Фунтусов Сергей,
  • гв младший сержант Холоден Сергей.
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