В Туле почтили память погибших в Чечне десантников
Трагедия произошла 20 лет назад.
В Туле почтили память погибших в Чечне 20 лет назад десантников. Напомним, 23 апреля 2000 года у селения Сержень-Юрт чеченские боевики под командованием иностранцев Абу-Джафара и Абу аль Валида устроили засаду на колонну 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии, возвращавшуюся с железнодорожной станции с запасом материальных средств и горюче-смазочных материалов.
В ходе ожесточенного боя бандиты нанесли огневое поражение двумя группами. Благодаря своей подготовке и умению грамотно действовать в ходе меняющейся сложной обстановки тульские десантники спешились и открыли ответный огонь. Позже к бою подключилась пара вертолетов огневой поддержки Ми-24.
В ходе ожесточенного боя как герои погибли 16 десантников:
- гв рядовой Базаев Амиран,
- гв рядовой Бебешев Валерий,
- гв прапорщик Бояких Виталий,
- гв младший сержант Гзер Виктор,
- гв сержант Князев Олег,
- гв рядовой Кобылкин Александр,
- гв рядовой Козеев Александр,
- гв рядовой Корчагин Анатолий,
- гв рядовой Максимов Эдуард,
- гв рядовой Молостов Лев,
- гв рядовой Никитин Анатолий,
- гв старший лейтенант Пилюгин Дмитрий,
- гв рядово Семенов Алексей,
- гв старший прапорщик Семенов Олег,
- гв рядовой Фунтусов Сергей,
- гв младший сержант Холоден Сергей.