В Туле почтили память погибших в Чечне десантников

В Туле почтили память погибших в Чечне 20 лет назад десантников. Напомним, 23 апреля 2000 года у селения Сержень-Юрт чеченские боевики под командованием иностранцев Абу-Джафара и Абу аль Валида устроили засаду на колонну 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии, возвращавшуюся с железнодорожной станции с запасом материальных средств и горюче-смазочных материалов.

В ходе ожесточенного боя бандиты нанесли огневое поражение двумя группами. Благодаря своей подготовке и умению грамотно действовать в ходе меняющейся сложной обстановки тульские десантники спешились и открыли ответный огонь. Позже к бою подключилась пара вертолетов огневой поддержки Ми-24.

В ходе ожесточенного боя как герои погибли 16 десантников: