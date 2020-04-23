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В Веневском районе опрокинулся Opel: пострадали четыре человека
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Веневском районе опрокинулся Opel: пострадали четыре человека

Обстоятельства ДТП выясняются.

22 апреля в 5.30 на 163-м километре автодороги Калуга — Тула — Михайлов — Рязань 21-летний водитель автомобиля Opel Astra, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.
 
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадали водитель и три его пассажира — 21-летний парень, 24-летняя и 22-летняя девушки. Все пострадавшие госпитализированы.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:24 +2
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