В Туле Ford столкнулся с Mitsubishi и влетел в фонарный столб

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, днем 22 апреля неподалеку от торгового центра «Рио» произошла авария с участием автомобилей Mitsubishi и Ford.

Как рассказали участники автоаварии, Mitsubishi следовал по ул. Пролетарской по направлению к ул. Ложевой, Ford ехал по улице Чапаева, предположительно на «красный». От удара легковушку развернуло на 180 градусов, и она влетела в столб.

Водитель Ford отделался незначительными повреждениями и отказался от госпитализации. Окончательную причину ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.