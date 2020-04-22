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В Туле Ford столкнулся с Mitsubishi и влетел в фонарный столб

В Туле Ford столкнулся с Mitsubishi и влетел в фонарный столб

ДТП произошло на пересечении улиц Пролетарской и Чапаева.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, днем 22 апреля неподалеку от торгового центра «Рио» произошла авария с участием автомобилей Mitsubishi и Ford.

Как рассказали участники автоаварии, Mitsubishi следовал по ул. Пролетарской по направлению к ул. Ложевой, Ford ехал по улице Чапаева, предположительно на «красный». От удара легковушку развернуло на 180 градусов, и она влетела в столб.

Водитель Ford отделался незначительными повреждениями и отказался от госпитализации. Окончательную причину ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

 

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ДТП на ул. Пролетарской 22.04.20, Фото: 1
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ДТП на ул. Пролетарской 22.04.20, Фото: 3
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:12 +4
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