Туляка будут судить за кражу забытых в банкомате денег

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В Узловой Тульской области направлено в суд уголовное дело в отношении местного 21-летнего жителя. Мужчину обвиняют по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба).

Преступление было совершено в январе этого года. Обвиняемый забрал из отсека приема-выдачи купюр 27 тысяч рублей, которые там забыла другая клиентка банка.

«В ходе расследования уголовного дела обвиняемый добровольно возместил имущественный ущерб, причиненный преступлением. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Узловский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.