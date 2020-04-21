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Туляка будут судить за кражу забытых в банкомате денег
Изображение Sebastian Ganso с сайта Pixabay.

Туляка будут судить за кражу забытых в банкомате денег

Мужчине вменяется причинение значительного ущерба.

В Узловой Тульской области направлено в суд уголовное дело в отношении местного 21-летнего жителя. Мужчину обвиняют по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба).
 
Преступление было совершено в январе этого года. Обвиняемый забрал из отсека приема-выдачи купюр 27 тысяч рублей, которые там забыла другая клиентка банка.
 
«В ходе расследования уголовного дела обвиняемый добровольно возместил имущественный ущерб, причиненный преступлением. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Узловский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:35 +6
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Тульская областьУзловая

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