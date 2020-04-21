У тульских медиков достаточный запас средств индивидуальной защиты

Фото пресс-службы правительства Тульской области

В регион поступило более 1 млн масок и респираторов, 18 тыс. защитных костюмов, 24 тыс. защитных очков и защитных экранов для лица, 120 тыс. перчаток.

Сейчас в нашем регионе с коронавирусом борются более тысячи медиков. Это работники стационаров, лабораторий, сотрудники скорой и врачи, наблюдающие проходящих лечение на дому жителей. По официальным данным, все они обеспечены средствами индивидуальной защиты.

«Благодаря инициативе губернатора Алексея Дюмина и помощи социальных партнеров в регион пришли три партии средств защиты. Это более 1 млн масок и респираторов, 18 тысяч защитных костюмов, 24 тысячи защитных очков и защитных экранов для лица, 120 тысяч перчаток», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

В частности, в минувшую субботу в последней партии поступило 100 тысяч перчаток и 2 тысячи защитных костюмов. В ближайшее время ожидается новая партия груза индивидуальных средств защиты для медучреждений, а также оборудования для изготовления медицинских масок.

По словам министра здравоохранения региона Алексея Эрка, защита медперсонала — это безусловный приоритет. Для предупреждения заражения коронавирусом медработников в стационарах соблюдается усиленный санитарно-противоэпидемический режим.

Это дезинфекция воздуха, поверхностей и предметов, постельных принадлежностей пациента после выписки, утилизация медицинских отходов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Каждую неделю контактирующие с инфицированными COVID пациентами медики сдают анализы на коронавирусную инфекцию.