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У тульских медиков достаточный запас средств индивидуальной защиты
Фото пресс-службы правительства Тульской области

У тульских медиков достаточный запас средств индивидуальной защиты

В регион поступило более 1 млн масок и респираторов, 18 тыс. защитных костюмов, 24 тыс. защитных очков и защитных экранов для лица, 120 тыс. перчаток.

Сейчас в нашем регионе с коронавирусом борются более тысячи медиков. Это работники стационаров, лабораторий, сотрудники скорой и врачи, наблюдающие проходящих лечение на дому жителей. По официальным данным, все они обеспечены средствами индивидуальной защиты.
 
«Благодаря инициативе губернатора Алексея Дюмина и помощи социальных партнеров в регион пришли три партии средств защиты. Это более 1 млн масок и респираторов, 18 тысяч защитных костюмов, 24 тысячи защитных очков и защитных экранов для лица, 120 тысяч перчаток», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
 
 
В частности, в минувшую субботу в последней партии поступило 100 тысяч перчаток и 2 тысячи защитных костюмов. В ближайшее время ожидается новая партия груза индивидуальных средств защиты для медучреждений, а также оборудования для изготовления медицинских масок.
 
По словам министра здравоохранения региона Алексея Эрка, защита медперсонала — это безусловный приоритет. Для предупреждения заражения коронавирусом медработников в стационарах соблюдается усиленный санитарно-противоэпидемический режим.
 
Это дезинфекция воздуха, поверхностей и предметов, постельных принадлежностей пациента после выписки, утилизация медицинских отходов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
 
Каждую неделю контактирующие с инфицированными COVID пациентами медики сдают анализы на коронавирусную инфекцию.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:37 0
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