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В ТулГУ прошли обыски, советника при ректорате подозревают в мошенничестве
Фото из архива публикаций Myslo

В ТулГУ прошли обыски, советника при ректорате подозревают в мошенничестве

В вузе официально подтвердили изъятие документов.

Утром 15 апреля в Тульском государственном университете прошли обыски. По информации Myslo, следственные действия в здании проводили сотрудники региональных правоохранительных органов.
 
По данным нашего источника, советник при ректорате Юрий Исаев подозревается в мошенничестве. Интересно, что в 2010 году он занимал должность заместителя начальника регионального УВД и судился с управлением из-за несогласия с обстоятельствами увольнения. В итоге стороны пришли к мировому соглашению.
 
«Администрацией университета во взаимодействии с правоохранительными органами на постоянной основе проводится работа в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Сегодня в рамках указанного сотрудничества в вузе осуществлено изъятие документов. В ходе проведенных мероприятий были выявлены злоупотребления отдельных сотрудников ТулГУ, не относящихся к числу профессорско-преподавательского состава», — гласит текст официального сообщения, опубликованного на сайте ТулГУ в настоящее время.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:05 +12
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