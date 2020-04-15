Фото из архива публикаций Myslo
В ТулГУ прошли обыски, советника при ректорате подозревают в мошенничестве
В вузе официально подтвердили изъятие документов.
Утром 15 апреля в Тульском государственном университете прошли обыски. По информации Myslo, следственные действия в здании проводили сотрудники региональных правоохранительных органов.
По данным нашего источника, советник при ректорате Юрий Исаев подозревается в мошенничестве. Интересно, что в 2010 году он занимал должность заместителя начальника регионального УВД и судился с управлением из-за несогласия с обстоятельствами увольнения. В итоге стороны пришли к мировому соглашению.
«Администрацией университета во взаимодействии с правоохранительными органами на постоянной основе проводится работа в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Сегодня в рамках указанного сотрудничества в вузе осуществлено изъятие документов. В ходе проведенных мероприятий были выявлены злоупотребления отдельных сотрудников ТулГУ, не относящихся к числу профессорско-преподавательского состава», — гласит текст официального сообщения, опубликованного на сайте ТулГУ в настоящее время.
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