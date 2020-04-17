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Житель Ефремова, выпавший с балкона с сигаретой, умер в больнице

Житель Ефремова, выпавший с балкона с сигаретой, умер в больнице

Мужчина был госпитализирован в больницу с переломом костей таза и другими травмами.

Как стало известно Myslo, накануне в Ефремовской районной больнице скончался житель райцентра. Мужчина поступил в медицинское учреждение с переломом костей таза и другими повреждениями.
 
По имеющейся на данный момент информации, 36-летний пострадавший получил травмы из-за собственной неосторожности. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вышел покурить на балкон и упал с высоты второго этажа.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:59 +4
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Тульская областьЕфремов

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