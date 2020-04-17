Житель Ефремова, выпавший с балкона с сигаретой, умер в больнице

Мужчина был госпитализирован в больницу с переломом костей таза и другими травмами.

Как стало известно Myslo, накануне в Ефремовской районной больнице скончался житель райцентра. Мужчина поступил в медицинское учреждение с переломом костей таза и другими повреждениями.

По имеющейся на данный момент информации, 36-летний пострадавший получил травмы из-за собственной неосторожности. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вышел покурить на балкон и упал с высоты второго этажа.