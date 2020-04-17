В Туле выявили 49 нарушений ограничений из-за коронавируса

Кроме того, составлено 8 административных материалов в отношении предпринимателей.

В Тульской области сотрудники полиции проводят мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Полицейские патрули сообщают гражданам об ограничениях и запретах посредством громкоговорителей.

Кроме того, проверяется соблюдение требований Указа губернатора Тульской области на территории парков и общественных пространств и мест погребения.

«В столице региона выявлено 49 нарушений. Еще 8 административных материалов составлено в отношении предпринимателей. В УМВД России по Тульской области еще раз обращаются к гражданам с просьбой оставаться дома», — сообщают полицейские.