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Туляки всё больше предпочитают расплачиваться картами
Изображение Miroslavik с сайта Pixabay.

Туляки всё больше предпочитают расплачиваться картами

На данный момент у жителей нашего региона более 2,7 млн банковских карт.

По информации Тульского отделения Банка России, в прошлом году туляки совершили 345,3 млн операций по платежным карта как на территории России, так и за ее пределами. Это на 35,7% больше, чем в 2018 году. Объем операций составил 674 млрд рублей (рост на 20%). Всего у туляков более 2,7 млн карт.
 
Количество операций по оплате товаров и услуг с помощью платежных карт составило 265,6 млн транзакций (на 40% больше, чем годом ранее), а сумма платежей — 197 млрд рублей (рост на 32%). Средний чек покупки составил 740 рублей.
 
«Ключевым фактором, влияющим на развитие рынка платежных карт, играет развитие инфраструктуры по их приему. Так, на начало года в Тульской области количество банкоматов, платежных и электронных терминалов составило 31,3 тысячи устройств и возросло по сравнению с прошлым годом на 8,7%», – сообщает Отделение по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.
 
Стоит напомнить, что сегодня все активнее используется система быстрых платежей (СПБ). С ее помощью круглосуточно, в режиме реального времени, можно переводить деньги по номеру телефона как по своим собственным счетам, так и на счета других граждан даже в других банках. Это особенно актуально в условиях пандемии.
Для поддержки россиян с 1 мая банкам запрещено брать комиссию с клиентов при переводах в СБП до 100 тыс. руб. в месяц. 
Банк России также отрегулирует размер комиссий при оплате картой в онлайн-магазинах.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 21:03 +3
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