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В Туле сотрудник супермаркета украл у коллеги кошелек с деньгами
Фото: vechrost.ru.

В Туле сотрудник супермаркета украл у коллеги кошелек с деньгами

Нанесённый ущерб составил 6 тысяч рублей.

В Туле сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении кражи. По предварительным данным, злоумышленник свободно прошёл в служебные помещения сетевого супермаркета.

Воспользовавшись отсутствием работников торговой точки, он открыл шкафчики, в которых и сотрудники хранят свои вещи. Обнаружив чужой кошелёк с деньгами, похититель забрал его и скрылся. Нанесённый ущерб составил 6 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к краже причастен 22-летний местный рабочий. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:43 +4
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