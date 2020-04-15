В Туле сотрудник супермаркета украл у коллеги кошелек с деньгами

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В Туле сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении кражи. По предварительным данным, злоумышленник свободно прошёл в служебные помещения сетевого супермаркета.

Воспользовавшись отсутствием работников торговой точки, он открыл шкафчики, в которых и сотрудники хранят свои вещи. Обнаружив чужой кошелёк с деньгами, похититель забрал его и скрылся. Нанесённый ущерб составил 6 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к краже причастен 22-летний местный рабочий. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.