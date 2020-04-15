В Тульской области бывшего судебного пристава признали виновным в мошенничестве

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Мужчина убеждал должников, что за мзду может не привлекать к административной ответственности за неуплату штрафа.

Кимовский городской суд вынес приговор 33-летнему бывшему судебному приставу. Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

В конце 2018 года мужчина обманул местную жительницу, что, якобы может не привлекать ее к административной ответственности за неуплату штрафа по исполнительному производству. Злоумышленник получил от женщины 25 тысяч рублей.

В феврале прошлого года пристав аналогичным образом обманул другого должника и успел получить от него 5 тысяч рублей. При передаче основной части суммы — 25 тыс. рублей, пристав был задержан сотрудниками полиции.

«Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности фигуранта уголовного дела и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах на срок 2 года», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Приговор суда в законную силу не вступил.