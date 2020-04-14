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В массовом ДТП на Одоевском путепроводе в Туле пострадали два человека
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

В массовом ДТП на Одоевском путепроводе в Туле пострадали два человека

Столкнулись четыре следовавших в попутном направлении автомобиля.

Вечером 14 апреля, в районе поворота с ул. Демонстрации на Одоевское шоссе в Туле столкнулись Daewoo Nexia, ВАЗ-2112, ВАЗ-2115 и еще один ВАЗ-2112.
 
 
Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, все машины следовали в попутном направлении. На данный момент имеется информация о двух доставленных в больницу людях. Их состояние оценивают медики.
 
Причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
 
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:26 +5
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