В массовом ДТП на Одоевском путепроводе в Туле пострадали два человека

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

Вечером 14 апреля, в районе поворота с ул. Демонстрации на Одоевское шоссе в Туле столкнулись Daewoo Nexia, ВАЗ-2112, ВАЗ-2115 и еще один ВАЗ-2112.

Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, все машины следовали в попутном направлении. На данный момент имеется информация о двух доставленных в больницу людях. Их состояние оценивают медики.

Причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.