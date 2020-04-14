Предприимчивые туляки сдают дома в аренду для самоизоляции

Так, например, в поселке Рождествено Заокского района собственник сдает коттедж «тем, кто хочет укрыться от вируса на месяц». Причем, судя по объявлению, москвичам.

- Пандемия будет до сентября, поэтому на месяц не сдам, нет смысла. Сдача будет с мая месяца, — пишет автор. По его словам, даже за три выходных «улетает из головы весь московский маразм». Снять домик можно за 25 тысяч рублей.

Напомним, ранее в указанном поселке были зафиксированы четыре случая коронавируса, причем привезла инфекцию московская семья. Жители столицы, вернувшись из-за границы, решили самоизолироваться не по месту прописки, а в своем коттедже на территории Тульской области. Из-за этого случая в населенном пункте пришлось проводить дезинфекцию общественных пространств.

В поселке Ланьшинский Заокского района собственник приглашает провести майские праздники на закрытой территории.

«Коронавирус — не приговор. Сними дом на месяц со 2 мая. До 12 друзей и близких, — отмечает автор объявления. Такое заманчивое предложение обойдется компании в 90 тысяч рублей (период, правда, не указан).

Есть дома и квартиры для «самоизоляции» и в черте Тулы, причем много. За 40 тысяч рублей можно снять домик в Мясново.

- Очень актуально на сегодняшний иметь возможность побыть на природе (в режиме самоизоляции), пожарить шашлыки, искупаться в бассейне, сорвать ягодки прямо с куста, насладиться тишиной, — пишет собственник в объявлении. Свои апартаменты он готов сдать за 40 тысяч рублей в месяц.

На некоторых сайтах появился даже специальный критерий для выбора — пометка «самоизоляция».

На одном из таких сайтов по соответствующему запросу выдает 27 вариантов в Туле. Например, владелец «однушки» на ул. 9 Мая отмечает:

- Все наши объекты полностью дезинфицируются и убираются после каждого гостя.

Напомним, что до 30 апреля в Тульской области действует запрет на бронирование гостиниц, отелей. Исключение составляет лишь один вариант — служебная командировка. И то, это нужно будет подтвердить документально. К слову, на популярном сайте, предлагающем туляками услуги со скидками, есть действующая реклама аренды некоторых загородных домов и отелей. Но при звонке в эти места оказалось, что бронирование всё же приостановлено.