новости
новости
Регистрация
Провалилась под лед: В Тульской области за смерть пятилетней девочки ответит отчим
Фото с места происшествия. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Провалилась под лед: В Тульской области за смерть пятилетней девочки ответит отчим

В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину.

Следователи завершили расследование уголовного дела по факту смерти пятилетней девочки в поселке Товарковский Богородицкого района. 32-летний отчим ребенка обвиняется в ч. 1 ст. 109 УК РФ.

Напомним, трагедия случилась 24 февраля 2020 года. В ходе следствия установлено: мужчина понимая, что толщина льда водоема недостаточна для безопасного нахождения на нем человека, вышел на поверхность вместе с малолетней падчерицей.

- В результате небрежных действий обвиняемого он сам и пятилетний ребенок под тяжестью их веса провалились в холодную воду водохранилища, под лед. Мужчине удалось выбраться, девочка утонула, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал полностью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:18 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская областьТоварковский
Прочее
уголовное делоребенок провалился под ледутонула девочкаотчимследователи

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на Одоевском шоссе в ДТП пострадал мотоциклист
В Туле на Одоевском шоссе в ДТП пострадал мотоциклист
В Туле «Хонда» влетела в столб: момент ДТП попал на видео
В Туле «Хонда» влетела в столб: момент ДТП попал на видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.