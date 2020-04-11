Провалилась под лед: В Тульской области за смерть пятилетней девочки ответит отчим

Фото с места происшествия. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину.

Следователи завершили расследование уголовного дела по факту смерти пятилетней девочки в поселке Товарковский Богородицкого района. 32-летний отчим ребенка обвиняется в ч. 1 ст. 109 УК РФ.

Напомним, трагедия случилась 24 февраля 2020 года. В ходе следствия установлено: мужчина понимая, что толщина льда водоема недостаточна для безопасного нахождения на нем человека, вышел на поверхность вместе с малолетней падчерицей.

- В результате небрежных действий обвиняемого он сам и пятилетний ребенок под тяжестью их веса провалились в холодную воду водохранилища, под лед. Мужчине удалось выбраться, девочка утонула, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал полностью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.