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В Туле на Одоевском шоссе в ДТП пострадал мотоциклист
Кадр из видео.

В Туле на Одоевском шоссе в ДТП пострадал мотоциклист

Столкнулись автомобиль «Рено» и мотоцикл «Авантис».

Сегодня, 11 апреля, в 7.20 на Одоевском шоссе случилось ДТП. По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля «Рено» при повороте налево не предоставил преимущество мотоциклу «Авантис», который двигался прямо. Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадал 38-летний мотоциклист. В Госавтоинспекции уточнили, что мужчине оказана медицинская помощь, после которой он был отпущен.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:50 +5
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