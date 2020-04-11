В Туле на Одоевском шоссе в ДТП пострадал мотоциклист

Кадр из видео.

Сегодня, 11 апреля, в 7.20 на Одоевском шоссе случилось ДТП. По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля «Рено» при повороте налево не предоставил преимущество мотоциклу «Авантис», который двигался прямо. Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадал 38-летний мотоциклист. В Госавтоинспекции уточнили, что мужчине оказана медицинская помощь, после которой он был отпущен.