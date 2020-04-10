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В Туле автомобилям запретят поворачивать налево с пр. Ленина на ул. Мира

В Туле автомобилям запретят поворачивать налево с пр. Ленина на ул. Мира

Запрет введут с 30 апреля.

«Для исключения конфликтных точек между участниками дорожного движения и увеличения пропускной способности улично-дорожной сети на ул. Епифанской на участке от ул. Калинина до дома № 8 по ул. Кирова с 30 апреля будет организовано одностороннее движение», — сообщает администрация Тулы.

Кроме того, принято решение об изменении схемы движения на пересечении пр. Ленина и ул. Мира. С 30 апреля будет введен запрет на совершение левого поворота с пр. Ленина на ул. Мира.

Левый поворот возможен на пересечении пр. Ленина с ул. 9 Мая и пр. Ленина с ул. Болдина.

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