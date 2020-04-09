Ученик новомосковской автошколы отправится под суд за подкуп сотрудника УГИБДД
Сотрудник же меж тем уже понес наказание – штраф в 200 тысяч рублей. А взятка, кстати, была небольшая – 5000 рублей.
В Тульской области завершено расследование уголовного дела 38-летнего мужчины, который обвиняется в мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).
В июле 2018 года мужчина через посредника передал сотруднику новомосковского МРЭО ГИБДД УМВД по Тульской области 5 000 рублей за выдачу водительских прав гражданину без прохождения экзамена.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении взяткополучателя расследовано уголовное дело, по результатам рассмотрения которого в суде вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.