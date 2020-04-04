В Веневе мужчина украл из магазина газовую колонку

В дежурную часть отдела МВД России по Венёвскому району с заявлением обратился 38-летний индивидуальный предприниматель. Мужчина сообщил, что ещё 21 марта из торгового зала принадлежащего ему магазина бытовой техники была совершена кража газового водонагревателя.

Как оказалось, один из посетителей воспользовался отсутствием продавца, взял стоящую на полу около входной двери газовую колонку и вышел из магазина. Сотрудники полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий установили личность похитителя. Им оказался ранее судимый за кражу и грабеж 40-летний житель города Электросталь Московской области. Он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От задержанного получены признательные показания.