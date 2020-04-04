В Туле инспекторы ДПС надели наручники на пьяного таксиста: видео

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Очевидец прислал в редакцию Myslo кадры, снятые во дворе одного из домов на ул. Декабристов в Туле. По его словам, пьяный водитель такси устроил ДТП и затеял потасовку с сотрудниками ГИБДД, после чего мужчину повалили на землю и надели наручники.

Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, машина такси вызвала подозрение у инспекторов и они подали водителю сигнал к остановке, сразу после которого такси врезалось в припаркованную машину.

Мужчина отказался от прохождения освидетельствования на алкоголь и на него составили протокол по 12.26 КоАП Р. Ф. На основании этого сотрудники приняли решение отстранить его от права управления, а транспортное средство отправить на спецстоянку. Последнее вызвало вспышку агрессии со стороны водителя и инспекторы были вынуждены применить физическую силу.

43-летний мужчина был доставлен в райотдел полиции, где на него составили протокол по 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции).