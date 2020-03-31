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В Тульской области начальница почтового отделения присвоила 352 тысячи рублей

В Тульской области начальница почтового отделения присвоила 352 тысячи рублей

В отношении женщины возбуждено и расследуется уголовное дело.

Суворовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения почтовой связи Суворовского почтамта. 28-летняя женщина обвиняется в присвоении денег с использованием служебного положения.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Тульской области. По версии следствия, с ноября прошлого по январь текущего года злоумышленница похитила порядка 352 тысяч рублей. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению. Ведётся следствие.

В управлении Федеральной почтовой службы по Тульской области уточнили, что хищение было выявлено сотрудниками службы безопасности в ходе внутреннего расследования. Со всеми сотрудниками почтовой сети проводится инструктаж по соблюдению регламента работы, принимаются меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной деятельности.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:30 +2
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Место
Тульская областьСуворов

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