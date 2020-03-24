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В Туле женщина «перепутала педали» и устроила глупое ДТП: видео
Фото: стоп-кадр из видео.

В Туле женщина «перепутала педали» и устроила глупое ДТП: видео

В аварии обошлось без пострадавших, повреждены только автомобили.

Пользователь YouTube под ником «Александр Шатев» опубликовал на своем канале видео с моментом своеобразного дорожно-транспортного происшествия. Видеорегистратор запечатлел, как к подъезду многоквартирного дома подъезжает легковой автомобиль Kia, за рулем которого находится женщина.
 
Высадив пассажиров, автоледи остается за рулем, у Kia открыт багажник. Внезапно автомобиль начинает движение вперед, сначала плавно, затем «нежно» соприкасается бампером с автомобилем автора видео.
 
При этом Kia ускоряется и начинает толкать автомобиль автора, а потом врезается в штакетник. Похоже, что машина с видеорегистратором в это время толкает стоявшее сзади авто.
 
В результате дорожно-транспортного происшествия обошлось без пострадавших.
 

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:50 +7
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