В Туле женщина «перепутала педали» и устроила глупое ДТП: видео

Фото: стоп-кадр из видео.

В аварии обошлось без пострадавших, повреждены только автомобили.

Пользователь YouTube под ником «Александр Шатев» опубликовал на своем канале видео с моментом своеобразного дорожно-транспортного происшествия. Видеорегистратор запечатлел, как к подъезду многоквартирного дома подъезжает легковой автомобиль Kia, за рулем которого находится женщина.

Высадив пассажиров, автоледи остается за рулем, у Kia открыт багажник. Внезапно автомобиль начинает движение вперед, сначала плавно, затем «нежно» соприкасается бампером с автомобилем автора видео.

При этом Kia ускоряется и начинает толкать автомобиль автора, а потом врезается в штакетник. Похоже, что машина с видеорегистратором в это время толкает стоявшее сзади авто.

В результате дорожно-транспортного происшествия обошлось без пострадавших.