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Куда тулякам пожаловаться на повышение цен на продукты

Куда тулякам пожаловаться на повышение цен на продукты

В регионе работает горячая линия Управления Федеральной антимонопольной службы.

Тульское УФАС России мониторит ценовую ситуацию на региональном рынке. Полученные сведения будут использованы для выявления и пресечения спекулятивного роста цен.

В антимонопольную службу можно пожаловаться, если повысилась стоимость следующих продуктов:

  • говядина, свинина, баранина (кроме бескостного мяса);
  • куры;
  • рыба мороженая неразделанная;
  • масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) и подсолнечное рафинированное;
  • молоко питьевое (м.д.ж. 2,5%-3,2%);
  • яйцо куриное;
  • сахар-песок;
  • соль поваренная пищевая;
  • чай черный байховый;
  • мука пшеничная;
  • хлеб ржаной, ржано-пшеничный;
  • хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта;
  • рис шлифованный;
  • пшено;
  • крупа гречневая-ядрица;
  • макаронные изделия из пшенично муки высшего сорта;
  • картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь;
  • яблоки.

Телефон горячей линии
8 (4872) 33-15-00.

В случае необходимости получения официального ответа Тульского УФАС России по форме и в установленные законом сроки, туляков просят ознакомиться с порядком обращения в антимонопольный орган.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 18:00 +2
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