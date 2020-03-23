Куда тулякам пожаловаться на повышение цен на продукты
В регионе работает горячая линия Управления Федеральной антимонопольной службы.
Тульское УФАС России мониторит ценовую ситуацию на региональном рынке. Полученные сведения будут использованы для выявления и пресечения спекулятивного роста цен.
В антимонопольную службу можно пожаловаться, если повысилась стоимость следующих продуктов:
- говядина, свинина, баранина (кроме бескостного мяса);
- куры;
- рыба мороженая неразделанная;
- масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) и подсолнечное рафинированное;
- молоко питьевое (м.д.ж. 2,5%-3,2%);
- яйцо куриное;
- сахар-песок;
- соль поваренная пищевая;
- чай черный байховый;
- мука пшеничная;
- хлеб ржаной, ржано-пшеничный;
- хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта;
- рис шлифованный;
- пшено;
- крупа гречневая-ядрица;
- макаронные изделия из пшенично муки высшего сорта;
- картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь;
- яблоки.
Телефон горячей линии
8 (4872) 33-15-00.
В случае необходимости получения официального ответа Тульского УФАС России по форме и в установленные законом сроки, туляков просят ознакомиться с порядком обращения в антимонопольный орган.
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