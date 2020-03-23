Куда тулякам пожаловаться на повышение цен на продукты

Тульское УФАС России мониторит ценовую ситуацию на региональном рынке. Полученные сведения будут использованы для выявления и пресечения спекулятивного роста цен.

В антимонопольную службу можно пожаловаться, если повысилась стоимость следующих продуктов:

говядина, свинина, баранина (кроме бескостного мяса);

куры;

рыба мороженая неразделанная;

масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) и подсолнечное рафинированное;

молоко питьевое (м.д.ж. 2,5%-3,2%);

яйцо куриное;

сахар-песок;

соль поваренная пищевая;

чай черный байховый;

мука пшеничная;

хлеб ржаной, ржано-пшеничный;

хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта;

рис шлифованный;

пшено;

крупа гречневая-ядрица;

макаронные изделия из пшенично муки высшего сорта;

картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь;

яблоки.

Телефон горячей линии

8 (4872) 33-15-00 .

В случае необходимости получения официального ответа Тульского УФАС России по форме и в установленные законом сроки, туляков просят ознакомиться с порядком обращения в антимонопольный орган.