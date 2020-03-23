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На месте Куликовской битвы впервые проведут глубинные раскопки для поиска артефактов
Фото из архива Myslo.

На месте Куликовской битвы впервые проведут глубинные раскопки для поиска артефактов

Они могут находиться на глубине более метра.

Тульская археологическая экспедиция государственного музея-заповедника «Куликово поле» в 2020 году впервые проведет глубинные поиски артефактов-фрагментов доспехов, оружия, личных вещей на месте Куликовской битвы, 640-летие которой будет отмечаться в сентябре.

Как сообщил заведующий отделом археологических исследований музея-заповедника «Куликово поле» Евгений Столяров, на толщине более метра почвенного горизонта теоретически могут находиться артефакты.

Ранее работы выполнялись на поверхности или на очень небольшой глубине залегания, сообщил ТАСС Евгений Столяров.

– За последние шесть с лишним столетий произошло существенное накопление почвы, ландшафт менялся, в том числе и в результате сельхозобработки земель. Сейчас, например, какая-то часть территории выглядит ровной, но наши палеогеографические исследования показывают, что ландшафт в XIV-XV вв. был другим, были овражки, холмы. В этом году на местах скопления находок, которые были обнаружены за последние примерно 20 лет, мы впервые проведем глубинные исследования.

Ранее археологи достоверно установили четыре места столкновения с золотоордынскими воинами непосредственно на территории Куликова поля. На тех местах найдены предметы, имеющие прямое отношение к бою, — наконечники копий, стрел, фрагменты пластин доспехов, лезвий сабель, всего порядка 70 предметов.

На новом месте раскопок планируется проводить работы, пока археологи не найдут следы человеческой деятельности.

– Специальной техникой будут сниматься слои толщиной около 20 см, обследоваться металлоискателем, и так будем продвигаться вниз слой за слоем, пока не достигнем материкового грунта, который не содержит следов человеческой деятельности.

 

Активное и системное исследование Куликова поля началось в 1996 году, за весь прошедший период удалось изучить около 5-7% территории. В научном архиве музея-заповедника есть база данных — более 210 упоминаний о различных типах и видах оружия, доспехах, других предметах, которые находили на поле битвы крестьяне, частные исследователи, начиная с сороковых годов XVIII века. Большая часть этих артефактов за прошедшее время утрачена, добавили в пресс-службе.

На Куликовом поле в 1380 году произошло сражение между русским войском во главе с московским князем Дмитрием Донским и армией темника Золотой Орды Мамая. Сражение окончилось победой русских войск, что окончательно позволило утвердить авторитет русского государства. День победы русских полков в Куликовской битве отмечается 21 сентября в соответствии с федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.

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Автор: Валерия Дьячкова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:05 +2
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