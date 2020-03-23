На месте Куликовской битвы впервые проведут глубинные раскопки для поиска артефактов

Фото из архива Myslo.

Они могут находиться на глубине более метра.

Тульская археологическая экспедиция государственного музея-заповедника «Куликово поле» в 2020 году впервые проведет глубинные поиски артефактов-фрагментов доспехов, оружия, личных вещей на месте Куликовской битвы, 640-летие которой будет отмечаться в сентябре.

Как сообщил заведующий отделом археологических исследований музея-заповедника «Куликово поле» Евгений Столяров, на толщине более метра почвенного горизонта теоретически могут находиться артефакты.

Ранее работы выполнялись на поверхности или на очень небольшой глубине залегания, сообщил ТАСС Евгений Столяров.

– За последние шесть с лишним столетий произошло существенное накопление почвы, ландшафт менялся, в том числе и в результате сельхозобработки земель. Сейчас, например, какая-то часть территории выглядит ровной, но наши палеогеографические исследования показывают, что ландшафт в XIV-XV вв. был другим, были овражки, холмы. В этом году на местах скопления находок, которые были обнаружены за последние примерно 20 лет, мы впервые проведем глубинные исследования.

Ранее археологи достоверно установили четыре места столкновения с золотоордынскими воинами непосредственно на территории Куликова поля. На тех местах найдены предметы, имеющие прямое отношение к бою, — наконечники копий, стрел, фрагменты пластин доспехов, лезвий сабель, всего порядка 70 предметов.

На новом месте раскопок планируется проводить работы, пока археологи не найдут следы человеческой деятельности.

– Специальной техникой будут сниматься слои толщиной около 20 см, обследоваться металлоискателем, и так будем продвигаться вниз слой за слоем, пока не достигнем материкового грунта, который не содержит следов человеческой деятельности.

Активное и системное исследование Куликова поля началось в 1996 году, за весь прошедший период удалось изучить около 5-7% территории. В научном архиве музея-заповедника есть база данных — более 210 упоминаний о различных типах и видах оружия, доспехах, других предметах, которые находили на поле битвы крестьяне, частные исследователи, начиная с сороковых годов XVIII века. Большая часть этих артефактов за прошедшее время утрачена, добавили в пресс-службе.