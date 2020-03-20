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Жителей Тульской области просят сообщать, где «торгуют смертью»

Жителей Тульской области просят сообщать, где «торгуют смертью»

В региональном УМВД работает горячая линия – 32-22-49.

На территории Тульской области до 27 марта пройдет 1-й этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Она проводится для привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, одна из важных составляющих мероприятия — активизация деятельности по приему оперативной информации о фактах незаконного оборота и пропаганды наркотиков, обращений и предложений от граждан и представителей общественных организаций по вопросам совершенствования профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

В УМВД России по Тульской области работает круглосуточный телефонный номер — 32-22-49.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:04 +2
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