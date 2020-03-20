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Стало известно о состоянии зараженных коронавирусом туляков
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Стало известно о состоянии зараженных коронавирусом туляков

Сегодня представитель региональной оперативной группы, министр здравоохранения региона Алексей Эрк провел брифинг для тульских журналистов.

На данный момент в Тульской области 321 человек находится под медицинским наблюдением на дому, еще 14 человек госпитализированы с симптомами ОРВИ, у трех из них подтверждена коронавирусная инфекция. После получения в лаборатории тульского Роспотребнадзора положительных результатов пробы были направлены в новосибирскую лабораторию «Вектор». Данные оказались аналогичными. 

– Состояние у всех трех человек из Тульской области, у которых выявлена коронавирусная инфекция, средней степени тяжести с положительной динамикой, они получают необходимое лечение, – рассказал Алексей Эрк. – У ребенка с подтвержденной коронавирусной инфекцией отсутствует симптоматика респираторных заболеваний, но он также находится в медицинском учреждении под наблюдением.

Совместно с УМВД и Роспотребнадзором ведется сбор анамнеза и контактов тех, кто приехал из-за границы. Водитель, который вез заболевшую коронавирусной инфекцией семью из аэропорта, и члены его семьи сейчас находятся на самоизоляции и под наблюдением медиков.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Александрова
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