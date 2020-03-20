Как лечат больных коронавирусной инфекцией

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк пояснил, что covid-19 – это новый вид коронавирусной инфекции, относящейся к группе ОРВИ. Опасность этой инфекции в том, что она может спровоцировать осложнение в виде пневмонии.

– Министерством здравоохранения РФ на основе научных исследований, в том числе мировой практики, разрабатываются клинические рекомендации по оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией. С появлением новых исследований они обновляются и оперативно сообщаются врачам. Тульские врачи следуют актуальным указаниям по лечению новой инфекции. В рекомендациях указаны лекарственные препараты, которые показаны больным, в том числе при осложнении в виде пневмонии — это антибиотикотерапия, противовирусные лекарства и прочие. Все необходимое лечение оказывается в полном объеме.

Глава минздрава подчеркнул, что медицинские работники соблюдают все необходимые меры безопасности при работе с пациентами, у которых диагностирован коронавирус или результаты анализов пока еще не готовы.

– Эта инфекция относится к ОРВИ, которая имеет вероятность развития пневмонии. Соблюдение мер личной гигиены поможет предотвратить распространение болезни, – добавил Алексей Эрк.